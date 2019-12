vor 6 Min.

Karten für die Stadtkapelle zu gewinnen

Konzert ist am zweiten Weihnachtsfeiertag

Bald findet wieder das traditionelle Weihnachtskonzert der Lauinger Stadtkapelle statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag treten Jugend- und Stadtkapelle in der Stadthalle auf. Für das Konzert am Mittwoch, 26. Dezember, um 19 Uhr können Leser der Donau-Zeitung fünfmal zwei Tickets gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Weihnachtskonzert“ an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Natürlich können Sie auch eine Postkarte an unsere Redaktion in 89407 Dillingen, Große Allee 47, schicken. Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. Dezember. Die ausgelosten Gewinner werden von uns telefonisch benachrichtigt, vergessen Sie also nicht, eine Telefonnummer anzugeben. Weitere Karten für das Konzert gibt es bereits im Vorverkauf bei Schreibwaren Eismann in Lauingen. (dz)

