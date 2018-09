vor 54 Min.

Katja Müller: Diese Woche drei Auftritte

Hotel Drei Mohren, Kolpingsaal und Frauenriedhausen

Lauingen Diese Woche wird sich CSU-Kandidatin für die Lauinger Bürgermeisterwahl, Katja Müller, bei drei Wahlveranstaltungen vorstellen: Am Mittwoch, 26. September, um 15 Uhr im Hotel Drei Mohren, am Donnerstag, 27. September, 19 Uhr im Kolpingsaal, und am Freitag, 28. September, 19 Uhr in Frauenriedhausen.

Im Anschluss sind der Gedankenaustausch, Fragen und die Diskussion mit den Bürgern wichtige Aspekte dieser Veranstaltungen.

Die Kreis- und Gemeinderätin wird dabei über ihre politische Entwicklung, die berufliche Laufbahn und ihr persönliches Umfeld sprechen. Ihre wichtigsten Ziele und Ideen für Lauingen sind ebenfalls Teil des Referates.

Katja Müller freut sich auf diese Termine, da bisher die Veranstaltungen sehr gut besucht waren und gute Gespräche und Diskussionen stattgefunden haben und sie erlebt hat, wie wichtig den Lauinger Bürgerinnen und Bürgern ihre Heimatstadt ist, heißt es in einer Mitteilung des CSU-Ortsverbandes.

Weiterhin ist Katja Müller auch in Lauingen unterwegs. Direkt vor der Haustür können sich die Lauinger ein Bild von der Bürgermeisterkandidatin machen und ihre persönlichen Anliegen einbringen.

Neben den genannten Veranstaltungen wird Katja Müller noch jeden Samstagvormittag bis zum Wahltermin am Lauinger Marktplatz das Gespräch suchen. (pm)

