Kein Blaublütler und trotzdem ein König

Dieser Lauinger sorgt auf so mancher Party für gute Laune. Unser Sommerrätsel neigt sich dem Ende zu. Sie haben eine Folge verpasst? Kein Problem – im Internet finden Sie alle bisherigen Kinderbilder und können weiter miträtseln

Von Marion Buk-Kluger

Dass er einmal König einer Insel sein wird, hätte er sich nicht gedacht. Und irgendwie ist er auch „nur“ der heimliche musikalische Herrscher dieser Balearen-Schönheit. Verbunden wird der Song nämlich mit einem anderen, älteren Kollegen, der erst kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Aber das bekannte Lied, in dem es eben heißt „Ich bin der König von ...“ hat der Lauinger auf jeden Fall komponiert und den berühmten „Amtsinhaber“ und Musikerkollegen schon oft getroffen.

Regelmäßig, seit 2000, ist er auf jeden Fall mehrmals im Jahr seither in „seinem Reich“. Und trat dort in den vergangenen Jahren sogar selbst auf.

Denn nicht nur Musik für andere komponieren und Liedtexte schreiben, sondern diese auch selbst präsentieren, das kann er. Musik war von Kindheit an seine Leidenschaft. Und dies hat mit einem weiteren Hobby in seiner Kindheit und Jugend zu tun. „Ich spielte beim FC Lauingen Fußball, war ein ganz ordentlicher Kicker. Nach den Spielen hat man sich immer im Clubheim getroffen und Fußballsongs gesungen, wie etwa unsere FCL-Hymne Schwarz und Gelb.“ Im Alter von etwa sechs Jahren begann für unseren Gesuchten die Zeit auf dem Rasen, meist im offensiven Mittelfeld. Sein Kindheitsbild stammt übrigens von einem Spieltag damals. „Ich wurde in der Halbzeit ausgewechselt, daher schaue ich auch etwas unzufrieden.“ Denn ehrgeizig war er schon immer, der Mann, der schon als Jugendlicher mit 14, 15 gern den Ton auf Partys angab und heutzutage die musikalische Grundlage für andere und deren gute Stimmung auf selbigen liefert.

Allerdings hat er auch eine ruhige Seite, die er in seinen Herzblutsongs zeigt. „Ich war immer schon auch nachdenklich. Denn nur wer das ist, kann umso positiver die andere Seite leben.“

Mit 25 Jahren hängte unser kleiner Kicker die Fußballschuhe übrigens an den Nagel und benutzt seither seine Hände zum Komponieren, und das mit Erfolg.

