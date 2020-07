00:31 Uhr

Keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt

Im Landkreis Dillingen sind gegenwärtig 1511 Menschen arbeitslos. Was der Agenturleiter Firmen empfiehlt

Die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Dillingen bleiben in der Folge der Corona-Krise erhöht. Im bundesweiten Vergleich sind sie aber nach wie vor niedrig. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, erklärt die aktuelle Entwicklung: „Im Landkreis Dillingen liegt die Arbeitslosenquote den dritten Monat in Folge bei 2,7 Prozent. Insgesamt sind 1511 Menschen arbeitslos gemeldet, sieben weniger als vor einem Monat. Saisonüblich verzeichnen wir einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit besonders bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren.“ Der Grund: Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. „Aktuell sind 191 Jugendliche arbeitslos gemeldet, 15 mehr als im vergangenen Monat und 74 mehr als vor einem Jahr“ erläutert Paul.

Positiv sei, dass wieder mehr Menschen eine Beschäftigung gefunden haben. So konnten im Juli 136 Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung beenden. „Dennoch haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie verbunden mit den konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen, die schon vor der Krise eingesetzt haben, den Arbeitsmarkt weiter im Griff“, analysiert Paul die Lage. „So ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 581 Personen gestiegen“ teilt der Agenturleiter mit. Von den 1511 arbeitslos gemeldeten Personen waren 961 (plus eins im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 550 (minus acht im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Die Zahl der neu eingegangenen Anzeigen auf Kurzarbeitergeld gehe deutlich zurück. Bis Ende vergangener Woche wurden im Juli im Landkreis Dillingen insgesamt 13 Anzeigen für 95 Personen eingereicht. Im Juni waren es noch 17 Anzeigen für 605 Menschen. Paul appelliert an die Arbeitgeber: „Wichtig ist, dass Unternehmen nach Ende der Krise schnellstmöglich durchstarten können. Dazu gehört auch eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Betriebe. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, setzen wir stark auf die Qualifizierung von Beschäftigten.“ Die Weiterbildung der Belegschaft ist laut Pressemitteilung auch in Zeiten der Kurzarbeit möglich und werde von der Agentur gefördert. „Ich empfehle Arbeitgebern, die Fördermöglichkeiten intensiv zu nutzen“, so der Agenturleiter.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewege sich weiter auf einem niedrigen Niveau, ziehe aber leicht an. So wurden im Juli 125 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 51 oder 69 Prozent mehr als vor einem Monat. Mit einem Minus von 102 oder 44,9 Prozent unterschreite das Angebot neu gemeldeter Stellen jedoch weiterhin deutlich das Vorjahresniveau. Auch der Stellenbestand ist im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich rückläufig (minus 22,5 Prozent zum Vorjahr). Aktuell sind 561 offene Arbeitsstellen gemeldet. Gesucht werden Arbeitskräfte in den Bereichen Verkauf und Lager, Metall- und Maschinenbau, Berufskraftfahrer und Kranführer und auch Büro- und Sekretariatskräfte. Das Anforderungsniveau liegt bei rund 78 Prozent der gemeldeten Stellen auf Fachkraftniveau oder höher. „Das Thema Fachkräftemangel ist auch in Corona-Zeiten präsent und wird uns in den kommenden Jahren ebenso begleiten“, prophezeit Paul. (pm)

Themen folgen