12:30 Uhr

Keine Fahrerlaubnis, dafür Marihuana zuhause

Es krachte gestern in Dillingen und Höchstädt. Die Polizei musste zudem Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

In Dillingen und Höchstädt ist es am Donnerstag zu zwei Unfällen mit Sachschäden gekommen. In Höchstädt krachte eine 26-jährige Autofahrerin auf der Dillinger Straße ins Heck eines vor ihr abbremsenden Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro.

In Dillingen wollte ein 22-jähriger BMW-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes am Georg-Hogen-Ring auf die Fahrbahn fahren. Dabei nahm er einen Renault-Fahrer die Vorfahrt und prallte mit diesem zusammen. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

In Wertingen war ein Mann mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Wertinger Innenstadt hielt eine Polizeistreife einen 22-Jährigen auf, dessen Früherschein offenbar gefälscht war. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete zudem eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 22-Jährigen an. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Am gleichen Tag hielten die Beamten in Dillingen einen 32-Jährigen auf und auch hier stellten sie fest, dass der Peugeot-Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Fahrer bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt. (pol)

