Dillingen

10:13 Uhr

Keine Maske im Unterricht: Grundschüler im Landkreis Dillingen jubeln

Plus Zumindest im Unterricht am Platz dürfen die Kinder die Masken in den Schulen im Landkreis Dillingen ablegen. So reagieren die Schulleiter auf die Corona-Lockerungen.

Von Simone Bronnhuber und Elli Höchstätter

Der Inzidenzwert sinkt nahezu täglich und parallel dazu finden immer mehr Corona-Lockerungen statt – auch bei uns im Landkreis Dillingen. Seit Dienstag ist zudem klar: Grundschüler müssen während des Unterrichts keine Masken mehr an ihren Plätzen tragen. Für Stephan Wolk eine „wichtige Erleichterung für die Kinder“. Aber er hat auch Bauchweh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

