Kennen Sie die Geheimnisse der kleinsten Landkreisgemeinde?

Plus In der Bachtalgemeinde Zöschingen gibt es nicht nur einen tollen Ausblick zu entdecken. Wir haben sieben spannenden Fragen zur kleinsten Landkreiskommune.

Von Silva Metschl

Zwar ist die Bachtalgemeinde Zöschingen die kleinste Kommune des Landkreises, doch auch dort haben sich viele spannende Rätsel versteckt. Alles über wilde Tiere, zweisprachige Ortsschilder und besondere Rückennummern erfahren Sie in unserem Artikel.

Startpunkt ist die Kreuzung Bergstraße, Forststraße und Bachstraße unterhalb der Kirche St. Martin. Von dort mündet die Bachstraße entlang des ehemaligen Gasthauses in die Wehrstraße.

Nach rechts führt die Wehrstraße in Richtung eines Kreisverkehrs zum Ortsausgang. Autofahrer werden sogar in zwei Sprachen verabschiedet.

Der Rätselspaziergang geht allerdings noch nicht aus dem Ort hinaus. Stattdessen verläuft er an einer Bushaltestelle vorbei und nach links über das Wohngebiet „Bei den Flecken“ bergauf. Dort scheint jemand fußballbegeistert zu sein, denn eine Figur mit Trikot steht am Straßenrand.

In Zöschingen kann auch gekneippt werden

Nach rechts geht es weiter auf „Bei den Flecken.“ Für Autos ist schließlich in einer Sackgasse Schluss, Spaziergänger gelangen allerdings zwischen zwei Gärten auf einen Feldweg, über den wir weitergehen. Diesem bergan und dann nach rechts folgend wird ein Teerweg erreicht. Bereits dort reicht der Blick bis zu den Alpen. Doch der Teerweg führt noch weiter nach oben zu einer Station des Sinne-Reiches.

Kurz hinter der Station führt ein Feldweg nach links in Richtung der Kapelle Maria Steinbrunn. Im Sommer wartet neben an eine kühle Erfrischung, dort kann gekneippt werden.

Jetzt geht es bergab zurück in den Ort. Die Schulstraße führt zunächst am Sport- und Spielplatz Zöschingens vorbei, bevor die Gemeindehalle erreicht ist. Von einer Bank aus kann der Blick über Zöschingen genossen werden.

An der Gemeindehalle geht es vorbei zum Kindergarten. Bild: Metschl,

Ein Fußweg verbindet die Eichstraße mit der Gemeindehalle. Nach einem kurzen Stück über die Heidenheimer Straße biegt der Rätselspaziergang dann am Kindergarten vorbei nach rechts in die Forststraße ab. Dieser folgend ist schnell die Kreuzung, an der der Spaziergang startet und endet, erreicht. Wer noch weiterlaufen möchte, kann den Wegweisern in einen 3,7 Kilometer entfernten Ort folgen.

Sieben Rätselfragen zu Zöschingen auf einen Blick

1. Welches Tier ziert das ehemalige Gasthaus?

A. Hirsch

B. Wildschwein





2. Welche Sprache ist neben Deutsch zu lesen?

A. Italienisch

B. Französisch





3. Welche Rückennummer hat das Trikot?

A. 2

B. 1





4. Um welche Pflanze geht es bei der Station des Sinne-Reiches auf unserem Spaziergang?

A. Sonnenblume

B. Enzian





5. Welche Initialen stehen über dem Eingang der Kapelle?

A. RA

B. MG





6. Wann wurde die Bank vor der Gemeindehalle gestiftet?

A. 30.03.2015

B. 25.02.2015





7. Welcher Ort ist 3,7 Kilometer entfernt?

A. Landshausen

B. Staufen

Lösung: 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7B

