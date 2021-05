Kesseltal

Bischof Bertram Meier würdigt die Bedeutung Buggenhofens

Anlässlich des 550. Bestehens der Wallfahrtskirche in Buggenhofen kam Bischof Bertram Meier in den Bissinger Ortsteil. Ihm berichteten (von rechts) Pater Georg und Kirchenpfleger Florian Brenner von der Renovierung der Kirche, die kürzlich abgeschlossen wurde. Der Bischof zündete eine Kerze an, die Schwester Dominika gestaltet hatte. Sie soll die nächsten Monate brennen, bis 2022 das Jubiläum groß gefeiert werden kann.

Plus Bischof Bertram Meier besucht die Marienwallfahrtskirche, die seit 550 Jahren besteht, zu ihrem Jubiläum. 2022 will er richtig feiern. Er spricht auch über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Von Brigitte Bunk

Als Bischof Bertram Meier erfuhr, dass das Fest zum 550-jährigen Bestehen der Wallfahrtskirche in Buggenhofen auf 2022 verschoben wird, habe er gleich gefragt, ob er jetzt in kleinem Rahmen mit den Gläubigen feiern könne – und direkt für nächstes Jahr zugesagt. Dies berichtete Pfarrgemeinderatsvorsitzender Elmar Sager an Christi Himmelfahrt beim Festgottesdienst in der Bissinger Pfarrkirche St. Peter und Paul. Und Bischof Bertram sagte: „Gerne bin ich gekommen, um der Mutter Gottes vom Kesseltal die Ehre zu erweisen.“ Und um ihr ein Geschenk zu bringen. Eine Kerze, die Schwester Dominika, die seinen Haushalt führt, künstlerisch gestaltet hat. Sein Anliegen: „Die Kerze wird die nächsten Monate brennen in der Hoffnung auf Mariä Hilfe, dass nächstes Jahr die größere Feier stattfinden kann.“

