vor 36 Min.

Kicklinger Klischees und ihre Folgen

Plus Die Laienspieler setzen dieses Mal auf Vorurteile und Geschlechterkampf. Dem Publikum gefällt’s.

Von horst von weitershausen

„Urlaub vom Ehebett“, eine Komödie in drei Akten von Werner Ohnemus, bringen die Laienspieler aus Kicklingen dieses Jahr auf die Bühne – und damit großem Erfolg. Alle acht Vorstellungen waren schnell ausverkauft. Und die Besucher wurden belohnt. Denn, dass was das Laienensemble um Regisseur Konrad Lachenmayr auf der Bühne des Schützenheims aufführte, war gespickt mit Situationskomik und bissigem Humor. Da spielte besonders die Tatsache eine Rolle, dass der Geschlechterkampf sich wie ein roter Faden durch die Komödie zieht und über beinahe vier Stunden das Publikum unterhält. Besonders muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass Konrad Lachenmayr in seiner Rolle als Arzt spielender Feriengast Karl Heinz Ruf dermaßen witzig und humorvoll brilliert, dass im Publikum kein Auge trocken bleibt.

