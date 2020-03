vor 21 Min.

Kindergärten in der Natur erleben

Tag der offenen Tür in Höchstädt

Dieses Jahr gibt es in Höchstädt erstmals die Gelegenheit, sein Kind im neu geschaffenen Naturkindergarten Höchstädt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Dillingen, anzumelden. Der Kindergarten entsteht auf dem Gelände des Kreisobstlehrgartens. Dort werden die Kinder bei nahezu jeder Witterung draußen spielen und sollen dabei die Natur mit allen Sinnen erfahren. Die pädagogische Arbeit mit den Kindern findet wie in einem normalen Regelkindergarten statt, jedoch mit sehr wenig vorgegebenen Spielmaterialien und ohne feste Räumlichkeiten. Lediglich bei extremen Witterungsbedingungen wie anhaltendem Frost, starkem Regen, Hagel oder Sturm findet die Betreuung in einem Gebäude statt.

Der neue Naturkindergarten sowie die Kindertagesstätten Adolph Kolping, Don Bosco sowie der Kneipp-Kindergarten in Deisenhofen bieten am Mittwoch, 11. März, von 15 bis 17.30 Uhr die Gelegenheit, sich in allen Einrichtungen die Räumlichkeiten und Außenflächen anzuschauen, sich zu informieren und somit einen Überblick und ersten Eindruck zu verschaffen. Am Freitag, 27. März, sind alle Leiter im Pfarrheim St. Josef. Zwischen 16 und 18 Uhr ist für alle Kindergärten eine Anmeldung möglich. (pm)

