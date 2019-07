vor 57 Min.

Kindergartenanbau muss warten

Was die Zöschinger in der Bürgerversammlung anregen

Von horst von weitershausen

Die Gemeinde Zöschingen kann sich den geplanten Anbau einer Kinderkrippe an den Kindergarten Regenbogen derzeit nicht leisten. Das teilte Bürgermeister Tobias Steinwinter im Rahmen der Bürgerversammlung den über 80 Besuchern in der Gemeindehalle mit. Nach eingehender Betrachtung der Planungen sei deutlich geworden, dass dieses Projekt in der geplanten Größenordnung von der Gemeinde nicht zu finanzieren sei. Er werde jedoch bemüht sein, mehr Fördergelder dafür zu kreieren und den Neubau möglicherweise mit den Mindest-Raumvorgaben zu realisieren. Mit Bezug auf die vorgetragene Kindergartenbedarfsplanung meldete sich Thomas Rösch zu Wort. Er wollte wissen, ob bei dieser Planung auch mit der Ansiedlung junger Familien gerechnet und dementsprechend Bauplätze eingeplant werden. Steinwinter sagte, dass die Bedarfsplanung recht überschau sei, da sich die Planungen immer an der Geburtenzahl im Vorjahr orientierten.

Eröffnet hatte der Bürgermeister die Versammlung mit Zahlen zur Einwohnerentwicklung. Demnach leben in Zöschingen 734 Einwohner (Stand Juli 2019). Im vergangenen Jahr wurden zehn Neugeborene registriert, im gleichen Zeitpunkt sieben Sterbefälle. Es folgte der Finanzbericht mit einem Blick auf das Haushaltsvolumen über insgesamt 2,6 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang erwähnte Steinwinter, dass bei der Gewerbe- und Einkommensteuer mit Mehreinnahmen gegenüber den Haushaltsplanungen zu rechnen sei. Dennoch sei damit zu rechnen, dass im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von rund 50000 Euro auftreten werde, der durch die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen wird. Kreditaufnahmen sind laut Bürgermeister im Planzeitraum bis 2023 nicht vorgesehen.

Im weiteren Verlauf berichtete Steinwinter über interkommunale Projekte mit der Vorstellung der Planung für ein interkommunales Gewerbegebiet. Nach der Betrachtung der Fortschreibung des Konzepts für „Integrierte Ländliche Entwicklung“ musste der Bürgermeister über den Ausstieg des Bauträgers für das Wohnprojekt „Brauweg“ berichten.

Helmut Weber gab die Anregung, den Schotter vom Seitenstreifen auf dem im Rahmen des Kernwegenetzes asphaltierten Weg ein- oder zweimal im Jahr von der Gemeinde wegzukehren zu lassen. Darüber hinaus regte Weber die Versammlungsteilnehmer an, sich an der Aktion Blühpatenschaften zu beteiligen. Dafür habe ein Landwirt in Zöschingen eine Fläche von 1,3 Hektar zur Verfügung gestellt, von denen noch 6000 Quadratmeter frei seien und jeweils zu 100 Quadratmetern als Blühpatenschaften vergeben werden. Pro Person könnten auch mehrere hundert Quadratmeter als Blühflächen übernommen werden, so Weber. Interessenten könnten sich bei ihm melden. Schwierigkeiten beim Verkauf von Bauplätzen, besonders im Bereich an der Ballmertshofer Straße im Baugebiet Flecken, erwartet Horst Steinwinter durch den Verkehrslärm, weshalb etwas unternommen werden müsse. Bürgermeistern Steinwinter äußerte sich dazu mit der Aussage, dass eine Bepflanzung zur Straße hin von den Planern bereits angedacht worden sei. Eine Einschränkung des Verkehrs sei nicht möglich, da dies eine Ortsverbindungsstraße sei. Eine weitere Anregung kam aus dem Kreis der Versammlung für die Wehrstraße. Hier sollte wenigsten zur Nachtzeit aus Lärmschutzgründen ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt werden. Steinwinter nahm die Anregung zur Vorlage im Gemeinderat auf.

Danach stand die Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans an. Demnach muss unter anderem in den nächsten fünf Jahren eine Erhöhung der Mannschaftsstärke erfolgen und die Anzahl der weiblichen Mitglieder erhöht werden. Darüber hinaus müsse in der Finanzplanung 2021/2022 mit der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs vom Typ LF 10 oder MLF gerechnet werden. Der Bürgermeister verwies auf die Verkehrsfreigabe der Kreisstraße DLG 6 mit Neubau Geh- und Radweg sowie Kreisverkehr am Ortseingang am Sonntag, 21. Juli, um 10.30 Uhr. Symbolfoto: König

