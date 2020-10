18:45 Uhr

Kings-Road-Pub-Wirtin Jenny Weigl gestorben

Plus Jenny Weigl hat 38 Jahre lang im Dillinger Kings-Road-Pub ausgeschenkt und darauf geachtet, dass alles in geordneten Bahnen verlief. Jetzt starb sie kurz vor ihrem 75. Geburtstag.

Von Berthold Veh

Es war ein Hauch von Nostalgie zu spüren an diesem Sonntagabend im Frühjahr 2016 im Dillinger Kings-Road-Pub. 38 Jahre lang hatte Jeanine Weigl dort in der Kneipe Bier gezapft – und nicht nur das. Vor vier Jahren übergab sie damals im Alter von 70 Jahren die Wirtschaft offiziell an die Gundelfinger Matthias und Rita Stutzmüller. Am Montag ist Jeanine Weigl, die alle Jenny nannten, nun in Augsburg wenige Tage vor ihrem 75. Geburtstag gestorben.

Gäste trauern um Kings-Road-Pub-Wirtin Jenny Weigl

Die Nachricht hat in Dillingen Trauer ausgelöst, denn viele Menschen hatten die Wirtin geschätzt. Sie selbst hätte gerne noch länger hinter dem Tresen gestanden, doch die Gesundheit machte ihr da einen Strich durch die Rechnung. Seit 1978 hatte Jenny Weigl die Kultkneipe, die anfangs noch Klimbim hieß, geführt. Die Frau am Ausschank war Wirtin mit Leib und Seele. Und sie achtete darauf, dass alles in geordneten Bahnen läuft. „Sie hat auf uns aufgepasst wie eine Mama“, erinnerte sich Bärbel Weiser, die seit ihrer Jugendzeit Stammgast im Kings-Road-Pub ist, bei deren Abschied. Und die Dillingerin Gisela Schneider sagte: „Jenny war wie eine Ziehmutter, bei ihr waren wir lieber als zu Hause.“ Die Chefin des Kings-Road-Pubs sei „die tollste und toleranteste Wirtin gewesen, die es gibt“.

Jenny Weigl "war eine Legende"

Für Gäste wie Hubert Bauer und Peter Helmschrott war Jeanine Weigl eine Legende. „Wenn Autofahrer offensichtlich betrunken waren, hat Jenny ihnen die Schlüssel abgenommen“, berichtete Helmschrott beim Ausstand der Wirtin. Streitigkeiten habe Weigl souverän geschlichtet. Und Stammgäste fuhr die Augsburgerin in den Morgenstunden oft nach Hause.

Verheiratet war die beliebte Kneipenwirtin mit dem Gastronom Alfons Weigl, der bis vor wenigen Monaten die Soundfactory in Gersthofen betrieben hatte. Wie Kings-Road-Chef Matthias Stutzmüller berichtet, kümmerte sich Weigl liebevoll um seine Frau, die zunehmend gesundheitliche Probleme hatte. Die Nachricht vom Tod Jenny Weigls habe so manchen Besucher der Gaststätte traurig gestimmt, sagt Stutzmüller. Für viele sei sie in der Tat „ein Mama-Ersatz“ gewesen.

