Kinoabend mit Markus Söder im Dillinger Filmcenter

Der Bayerische Ministerpräsident will im Dillinger Filmcenter Einblicke in sein Leben geben.

Es ist ein neues Wahlkampfformat der CSU: „Markus Söder persönlich“, heißt es am kommenden Dienstag, 3. Juli, in Dillingen. Der bayerische Ministerpräsident kommt um 18 Uhr ins Filmcenter. Bereits im März war der Spitzenpolitiker der Christsozialen im Cinedrom in Donauwörth zu Gast. Damals lauschten etwa 200 Gäste bei Popcorn und gedimmtem Licht, was der Ministerpräsident zu sagen hatte.

Das Gespräch im Dillinger Filmcenter wird am Dienstag der Journalist Ralf Exel moderieren. Der Dialog soll Einblicke in das politische und persönliche Leben Söders geben. Moderator Exel ist aus dem Fernsehen bekannt, er ist seit 1990 er im bayerischen Regionalprogramm von Sat.1 zu sehen. Dort moderiert er täglich im Wechsel die Nachrichtensendung 17.30 Uhr. Sat 1. Bayern.

Interessierte müssen sich anmelden

Kinochefin Claudia Mayr weist auf Anfrage darauf hin, dass die Veranstaltung mit dem prominenten Politiker von der CSU-Landesleitung organisiert werde. Für den Ministerpräsidenten Markus Söder wird der Kinosaal Dilli 2 an diesem Abend freigehalten. „Da passen etwa 200 Besucher rein“, informiert die Kinobetreiberin.

Der Kinoabend mit Markus Söder wird etwa eineinhalb Stunden dauern, teilt Simon Rehak, Sprecher der CSU-Landesleitung, unserer Zeitung mit. Interessierte werden wegen der begrenzten Platzzahl gebeten, sich auf der Webseite der Christsozialen csu.de anzumelden. Dort taucht der Artikel „Söder persönlich“ mit dem Button, der zur Anmeldung führt, auf. (bv)

