vor 42 Min.

Klassiker von Kästner

Am Lauinger Stadeltheater steht ein Umbau an – und „Drei Männer im Schnee“

Im Rahmen der Dillinger Kulturtage präsentiert das Lauinger Stadeltheater „Drei Männer im Schnee“, Erich Kästners berühmte Komödie, die 1955 mit Paul Dahlke verfilmt wurde. Die Premiere findet am Freitag, 4. Oktober, statt.

Der Inhaber eines Firmenimperiums, Geheimrat Tobler (Alwin Schweizer), beteiligt sich anonym als „Herr Schulze“ an einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma und gewinnt: einen Winter-Urlaub in einem mondänen Grandhotel. Inkognito reist er als armer Schlucker dort an, mit der Absicht die Menschen zu studieren. Sein Diener Johann (Helmut Weiß) soll sich als wohlhabender Reeder ausgeben. Der andere Gewinner, Doktor Hagedorn (Andreas Salzmann), arbeitssuchend und aus einfachsten Verhältnissen, kommt zeitgleich im Grandhotel an. Verwechslungen sind vorprogrammiert. Als noch Toblers Tochter (Franziska Mader) dem Vater aus Sorge zusammen mit der Hausdame (Gerry Feller) nachreist, nimmt das Stück einen amüsanten, verwirrenden Verlauf.

Das Stück ist für die ganze Familie geeignet. Andreas Haun inszeniert in gewohnt intelligent-witziger Weise auf den Punkt nun bereits zum achten Mal im Lauinger Stadeltheater.

Vorher gibt es noch viel zu tun für die Aktiven im Stadeltheater, denn neben den Proben und dem aufwendigen Bühnenbau soll mit Hilfe der Stadt Lauingen der Zugang zum altehrwürdigen Gebäude am Wittelsbacher Platz behindertengerecht umgebaut werden. Eine Rampe ist in Auftrag gegeben. „Das muss unbedingt noch fertig werden! Eine Baustelle vor dem Haupteingang während der Theatersaison wäre höchst unpraktisch. Zumal wir gleich im Anschluss an unsere Eigenproduktion dieses Mal ein ausgesprochen umfangreiches und hochwertiges Gastspielprogramm von den Doo Wooppers über Chris Kolonkos Musical ,Marlene‘ bis zu Stephan Zinners Musikkabarett ,Raritäten‘ anbieten. Abgesehen davon spielt unsere ,Junge Bühne‘ dieses Mal mit ,Alice im Wunderland‘ auch mit großem Aufwand“, erzählt Patricia Laube, die Vorsitzende des Lauinger Theaters.

Nach der Premiere von „Drei Männer im Schnee“ am 4. Oktober (19.30 Uhr) gibt es Aufführungen am 6., 12., 13., 19., 20., 26. und 27. Oktober sowie am 3., 9., 10., 15., 23. und 24. November. Die Auftritte an Freitagen und Samstagen beginnen um 19.30 Uhr, an Sonntagen um 18 Uhr. Am 20. Oktober und am 24. November gibt es Nachmittagsvorstellungen um 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter www.stadeltheater.de (pm)

Themen Folgen