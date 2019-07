vor 42 Min.

Klassische Kammermusik in Binswangen

Das Trio Lalilu spielt in der Alten Synagoge

Das Trio Lalilu gastiert in der Synagoge Binswangen. Die Klarinettistinnen Luisa Hänsel und Agnes Liberta und der Fagottist Laurens Zimpel studierten zunächst gemeinsam bei Professor Harald Harrer beziehungsweise Professor Karsten Nagel am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Im Zuge der künstlerischen Ausbildung wurde viel Wert auf die kammermusikalische Ensemblearbeit gelegt. So bildete sich 2014 anlässlich des Anton-Stadler-Preises des Leopold-Mozart-Zentrums das „Trio Lallilu“ mit zwei Klarinetten (Hänsel, Liberta) und einem Fagott (Zimpel), das fortan im Kammermusikunterricht bei Professor Nagel am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg ausgebildet wurde.

Im November 2014 wurde dem Trio der 1. Preis des Anton-Stadler-Preises, gestiftet vom Rotary Club Augsburg, verliehen. Im Rahmen ihres „Yehudi Menuhin Live Music Now“-Stipendiums tritt das Trio regelmäßig im Raum Augsburg auf. Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog und homogenes Zusammenspiel zeichnet das Trio Lalilu aus. Das Konzert beginnt am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr. Reservierungen nimmt die Geschäftsstelle des Förderkreises Synagoge Binswangen, Tel. 09071/51-145, entgegen. (pm)

