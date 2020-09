vor 53 Min.

Klassische Musik in Höchstädt

Internationale Talente spielen Beethoven und Killmayer

Der Bezirk Schwaben veranstaltet am 26. September auf Schloss Höchstädt ein Klassikkonzert, das es in sich hat. Zwei international tätige Ausnahmetalente, der aus dem Augsburger Land stammende Andreas Schmalhofer und sein Klavierpartner Yu Nitahara, widmen sich im Beethoven-Jahr zwei berühmten Sonaten des Komponisten für Violoncello und Klavier. Im Kontrast dazu: moderne Klassik. Die fast unspielbaren „Acht Bagatellen“ des 2017 verstorbenen Münchner Komponisten Wilhelm Killmayer sind gespickt mit musikalisch ungewöhnlichen Einfällen sowie ausgefallenen Rhythmuswechseln. Damit bilden sie einen Gegensatz zu Beethovens Sonaten aus der Hochklassik. „Ich freue mich, dass sich in unserer beliebten Höchstädter Konzertreihe ein gebürtiger Bobinger, gemeinsam mit dem Pianisten Yu Nitahara, den anspruchsvollen Stücken stellt“, unterstreicht Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Beethovens Opus 5 steht für ein Werk aus der frühen Schaffensphase des Komponisten, voller Überschwang und Selbstbewusstsein. Die späte D-Dur-Sonate entstand nach seiner völligen Ertaubung und in einer Zeit persönlicher Krisen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Konzert findet am Samstag, 26. September, 19 Uhr, im Rittersaal im Schloss Höchstädt statt. Es gibt keine Abendkasse, Karten sind ausschließlich im Vorverkauf unter Telefon 0821/3101-4533 oder per Mail unter hoechstaedt@bezirk-schwaben.de erhätlich. (pm)

