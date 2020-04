Klaus Hanslbauer singt über Corona

Plus Der Lauinger Liedermacher hat einen Song über die Pandemie geschrieben. Und der ist ganz anders, als die meisten seiner Lieder.

Auch den Musiker und Komponisten Klaus Hanslbauer aus Lauingen trifft derzeit die durch Corona entstandene Krise für Künstler. „Ich habe zwar nicht so viele Auftritte, die mir jetzt fehlen, aber die der Sänger und Bands, die meine Gute-Laune-Songs ihrerseits präsentieren, fallen durch die Konzert- und Fest-Absagen weg.“ Das bedeutet dann für den Lauinger im Klartext, dass dadurch seine Gema-Einnahmen ausbleiben. Zum Verständnis: Die Gema ist dazu da, die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern zu wahren, die dann wiederum bei Nutzung ihrer Songs eben auch verdienen.

Von der Hoffnung, dass die Welt eine bessere wird

Doch Hanslbauer ist und bleibt kreativ, hat durch die täglichen Meldungen, die sich nur noch um das Thema „Corona“ drehen, seine Gefühle und Gedanken im neuen Song „Ich hab’ einen Traum“ verarbeitet. „Und plötzlich stand die Zeit still, und die Welt hielt den Atem an. Doch nach dem ersten Schock nahmen wir das Schicksal in die Hand…“, so beginnt sein aktueller Titel.

Schon seit längerem veröffentlicht Hanslbauer neben den Party- auch seine Herzblutsongs mit persönlichen Botschaften. „Es ist schon Wahnsinn zurzeit, was geschieht. Aber wir können aus dieser Phase bestimmt etwas Positives mit in die Zukunft nehmen“, ist Hanslbauer überzeugt, der im Song die Hoffnung zum Ausdruck bringt: „…dann wird die Welt am Ende eine bessere sein!“ Ganz pur, ohne Video, ohne Mikro, zu Hause am E-Piano hat er den Titel direkt ins Handy produziert: „Das war mir wichtig, dass es echt und klar rüberkommt.“

Lesen Sie auch: