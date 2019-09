00:31 Uhr

Klavierklänge in Lauingen

Konzert im Rathaus

Im Festsaal des Lauinger Rathauses werden am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr zwei bedeutende Klavierquintette zu Gehör gebracht. Die Veranstaltung ist zugleich die Eröffnung des Lauinger Klavier-Workshops „Technik und Interpretation“ mit Birgit Nerdinger. Die Klavierpädagogin konnte zum Konzert das Montfort-Streichquartett verpflichten, das unlängst erfolgreich beim Henze-Festival im italienischen Montepulciano auftrat. Zur Aufführung im Rathausfestsaal kommt das Quintett für Klavier, zwei Violinen, Viola und Violoncello von Robert Schumann. Die thematische Durchformung und die Kunst machen es, laut Pressemitteilung, zu einem der meistgespielten Werke der Kammermusik mit Klavier. Am Blüthner-Flügel agiert Birgit Nerdinger zusammen mit ihrem Bruder Klaus Nerdinger an der Violine, dessen Frau Jelena Nerdinger auch an der Violine, Guy Speyers und Matous Mikolásek. Das Montfort-Quartett unterstützt Birgit Nerdinger auch im zweiten Hauptwerk, dem Klavierquintett von Antonin Dvorák. (pm)

