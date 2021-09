Höchstädt

vor 31 Min.

Der Rotkreuz-Laden in Höchstädt bleibt doch erhalten

Reportage Corona / Lockerungen / Geschäfte dürfen wieder öffnen / je nach Inzidenzwert / unterwegs in Donauwörtrh / Höchstädt / Lauingen und Gundelfingen. Motive von Kunden und Einzelhändlern. Bild: Ulrich Wagner der Gebrauchtwarenladen Vielerlei in Höchstädt öffnet und schließt schon wieder am 31. März

Plus Die Kleiderkammer in Höchstädt wird künftig von Ehrenamtlichen geführt. Besonders Schülerinnen und Schüler werden sich im Höchstädter Laden aktiv einbringen.

Von Simone Bronnhuber

Zum Schluss der Sitzung hat Gerrit Maneth noch eine gute Nachricht: Der Rotkreuz-Laden in Höchstädt bleibt erhalten. Der Bürgermeister freut sich, dass genügend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gefunden worden sind, die in ihrer Freizeit den Laden inmitten der Stadt wieder beleben. „Mein großer Dank geht dabei an die Höchstädter Berufsschule. Schülerinnen und Schüler übernehmen einen kompletten Öffnungstag“, so Maneth weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen