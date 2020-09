31.08.2020

„Klein, aber oho“

Heute suchen wir eine Frau, die mit vier Monaten in den Landkreis Dillingen kam. Sie war in vielen Vereinen aktiv, jetzt leitet sie die Geschicke einer Gemeinde

Ganz ursprünglich stammt sie aus dem Stuttgarter Raum. 1979 zog ihre Familie auf einen Bauernhof im Landkreis Dillingen. Damals war die Frau, die wir suchen, gerade einmal vier Monate alt. Ihr Vater fasste Fuß in der lokalen Politik. Sie selbst integrierte sich bestens in den örtlichen Vereinen. Sie wurde aktives Mitglied im Trachtenverein und betrieb einige Zeit Siebenkampf. Außerdem wuchs sie mit Pferden auf und war lange Jahre Turnierreiterin. Mit zwölf Jahren begann sie im Musikverein mit Klarinette und Saxofon. Rund 20 Jahre engagierte sie sich in der Fußballabteilung eines örtlichen Vereins, als Bedienung, Trainerin und Betreuerin. Auch in ihrer Faschingsgesellschaft war sie aktives Mitglied im Show-Tanz und in der Garde. 13 Jahre lang war sie auf der Schule im benachbarten Heidenheim. In ihrem Zeugnis stand einmal: „Klein, aber oho.“ Sich selbst bezeichnet sie als fröhlichen, ausgeglichenen und quirligen Menschen, der aber auch mal die Fronten klarmachen könne, wenn es die Situation erfordert.

Eine Fähigkeit, die sie im Laufe der Jahre mehr und mehr benötigte. Wie ihr Vater fasste auch sie Fuß in der Politik. Zunächst im Gemeinderat ihres Heimatortes sowie im Kreistag. Seit Kurzem ist sie direkte Nachfolgerin ihres Vaters und leitet nun in verantwortlicher Position die Geschicke ihres Heimatortes. Wissen Sie, von wem die Rede ist? Dann machen Sie mit bei unserem Sommerquiz. So geht es: Sie notieren sich nacheinander alle Namen von unserem Quiz, die Sie kennen. Am kommenden Samstag, 5. September, endet die Reihe. Schicken Sie uns dann ihre Liste mit den Namen. Entweder per Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte denken Sie unbedingt an Ihre Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Dienstag, 15. September, 8 Uhr.

Sie haben eine Folge unseres Sommerrätsels verpasst? Kein Problem. Im Internet finden Sie eine Bildergalerie mit allen Kinderfotos und die Berichte dazu. Klicken Sie sich doch einfach mal rein! Mitmachen lohnt sich: Je mehr Promis Sie erraten, umso höher ist Ihre Gewinnchance. Wir verlosen attraktive Preise. (dz)

Im Internet unter

www.donau-zeitung.de/dillingen

