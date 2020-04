vor 2 Min.

Kleiner Kasten, große Wirkung

Wer aufgepasst hat, dem ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass es in den Gärten wieder mehr zwitschert. Manche unserer Vögel, wie Spatzen und Amseln, sind über den Winter bei uns geblieben. Andere wiederum sind nun wie jedes Jahr aus ihrem Winterquartier zurück. Sie kommen von Spanien und Italien, aber auch bis aus der Sahara. Unter ihnen sind unter anderem Meisen, Rotkehlchen, Kleiber und Gartenrotschwanz. Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe „Goldberg“ hat in diesem Frühjahr 15 selbst gebaute Nistkästen in der Deisenhofer und Mörslinger Flur aufgehängt. Das handwerkliche Geschick zum Bauen der kleinen Wohnungen lieferte Johann Kaltenegger. Die Kästen werden in süd-östlicher Himmelsrichtung möglichst so platziert, dass Katzen und andere Räuber keinen Zugang haben und die Sonne das Häuschen nicht direkt bestrahlt. So wird verhindert, dass es im Nistkasten nicht zu heiß wird. Die Gruppe ist laut Pressemitteilung sehr gespannt, wie gut die Nistkästen angenommen werden. (pm)

Themen folgen