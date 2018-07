vor 60 Min.

Kleines Hochwasserschutzprojekt mit großer Wirkung

Nach der Wiederherstellung einer Flutmulde wurden bei Hochwasser plötzlich Felder im Süden Steinheims überschwemmt. Wie jetzt Abhilfe geschaffen wurde.

Landwirt Hans Vogt erinnert sich noch an das Hochwasser im Jahr 2013. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt eine Flutmulde wiederhergestellt und den Riedstrom in den Auwald auf dem Truppenübungsplatz geleitet hatte, standen auf einmal auch die Felder des Steinheimers im Wasser. Es konnte nicht mehr abfließen. „Mein Weizen war kaputt“, sagt Vogt. Der Bayerische Bauernverband (BBV) wandte sich in einer Obmännerversammlung an den Landtagsabgeordneten Georg Winter. Gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt, der Stadt Dillingen und den Bayerischen Elektrizitätswerken (BEW) wurde jetzt auf Winters Initiative hin eine Lösung gefunden, die Landwirten hilft, die südlich der Steinheimer Donaubrücke Felder bewirtschaften.

Die Flussmeisterstelle Günzburg des Donauwörther Wasserwirtschaftsamts hat im Bereich an der Tränk (bei der Gabelung der Steinheimer Verbindungsstraße nach Kicklingen und Fristingen) zwei Durchlässe geschaffen. Dabei wurden zwei Stahlbetonrohre mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern in den alten Donaudeich eingebaut, informiert Amtsleiter Ralph Neumeier. Der verhältnismäßig kleine Hochwasserschutzprojekt habe eine verhältnismäßig große Wirkung. Das bei Hochwasser aufgestaute Wasser kann künftig von den Feldern zügig in Richtung Donau abfließen. Die Bayerischen Elektrizitätswerke betreiben die beiden Anlagen. Im Normalfall sind die beiden Rohrdurchlässe über einen Spindelschieber geschlossen.

BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer und Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer lobten das Projekt, das etwa 40000 Euro gekostet hat. Es sei ja sinnvoll, Hochwasser in die Auwälder zu leiten. Die Wiederherstellung der Flutmulde habe aber dazu geführt, dass bei Überschwemmungen das Wasser auf den Feldern stehen blieb. Bayer dankte Winter für seinen Einsatz. Und der Landtagsabgeordnete zeigte sich zufrieden, „dass wir an dieser Stelle ein bisschen Hochwasserschutz betrieben haben“. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz war ebenfalls erleichtert, dass Landwirten dadurch geholfen werden könne. Und der Ralf Klocke, Leiter Wasserbau bei den BEW, sagte, dass hier neue Wege der Zusammenarbeit beschritten würden.

Die Kosten teilen sich das Wasserwirtschaftsamt und die Stadt Dillingen, die auch während der Bauphase half. Beim Einbau der Rohre hatte auch die Straße nach Fristingen gesperrt werden müssen. (bv)

