Kleintransporter bleibt an einer Dillinger Brücke hängen

Ein Mann wollte mit seinem Kleintransporter unter einer Brücke in Dillingen durchfahren. Die ist aber nur 2,25 Meter hoch - sein Fahrzeug war höher.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch um 12.15 Uhr in der Unterführung an der Adalbert-Stifter-Straße in Dillingen. Der Kleintransporter blieb beim Durchfahren mit dem Dach an der Überbauung hängen. Dadurch wurde das gesamte Dach deformiert und die Frontscheibe beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit etwa 5000 Euro beziffert. An der Brücke entstand nur ein minimaler Sachschaden. (pol)

Lesen Sie dazu auch: