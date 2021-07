Grüner Strom von einer ehemaligen Deponie für mehr als 250 Lauinger Haushalte

Der Solarpark Frauental in Lauingen ist in Betrieb. Wie das funktioniert und welche Lauinger Bürger davon profitieren.

Der Solarpark Frauental in Lauingen hat am 28. Juni seinen Betrieb aufgenommen. Mit der 740 kWp Anlage, die die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen ( DSDL) gebaut haben, können mehr als 200 Haushalte mit regionalem, regenerativ erzeugten Strom beliefert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das sagt der Dillinger Oberbürgermeister

Der DSDL-Verbandsvorsitzende, Oberbürgermeister Frank Kunz, betonte jetzt bei einem Pressetermin, dass es wichtig sei, die Energiewende vor Ort voranzutreiben, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die stellvertretende Verbandsvorsitzende, Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, begrüßt die Nutzung auf der ehemaligen Deponie und bezeichnete die Fläche als optimal.

Ein wichtiger Schritt für den Klimawandel

Technikleiter Günther Riemenschneider von der Firma GP Joule, die den Park gebaut hat, dankte Bauleiter Florian Strehle, der mit seiner Firma Somoaktiv die Koordination vor Ort übernommen hatte. Riemenschneider freute sich über den reibungslosen Ablauf des Projektes und vor allem über die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermines.

DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer zeigte sich ebenfalls zufrieden. „Mit diesem Projekt haben wir einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, Strom regenerativ und vor allem vor Ort zu erzeugen“, sagte Behringer. (pm)

Lesen Sie dazu auch