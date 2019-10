04:30 Uhr

Klimawandel und Toleranz

Wann sind Sie zum letzten Mal in ein Flugzeug gestiegen? In der Sitzung des Umweltausschusses wurde viel über diese Frage diskutiert.

Von Cordula Homann

Es fielen Sätze wie: „Bei dem Kerosin-Ausstoß allein in Frankfurt am Flughafen – was können wir als kleiner Landkreis Dillingen da überhaupt ausrichten.“ „Wie kann ein Jagdverband im Nachbarlandkreis eine Reise nach Namibia verlosen“, fragte SPD-Kreisrat Reinhold Sing. Und auch Landrat Leo Schrell kritisierte, es sei verlogen, den Klimawandel anzuprangern und zwei Mal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Stattdessen könnte man das Geld auch in ökologische Heizformen stecken.

Ja, wir brauchen in Umdenken, aber

Worüber wohl bei allen Klarheit herrscht: Ja, wir brauchen ein Umdenken. Ein Erwachsener, der den Bus nimmt, wird durchaus gefragt, ob er gerade den Führerschein abgegeben hat und deswegen auf das Auto verzichtet. Das sagt viel über weitverbreitete Denkmuster aus.

Ja, wir sollten vor einer Reise darüber nachdenken, ob ein Bus oder Zug fährt. Oder uns mal mit dem Rufbus-System auseinandersetzen. Auch ein Carsharing-Projekt wie in Wertingen kann helfen. Es muss etwas passieren, das war die geschlossene Meinung im Umweltausschuss.

Doch wichtig ist auch der Umgang miteinander, sind Toleranz und Verständnis. Diese Werte – das wurde in der Sitzung auch deutlich – werden im Rahmen der Klima-Debatte auf eine echte Probe gestellt.

