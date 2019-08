vor 33 Min.

Knapp fünf Millionen Euro für Schulen

Startschuss für digitalen Wandel im Landkreis

Kultusminister Michael Piazolo veröffentlichte die Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. Somit sind die rechtlichen Grundlagen für den „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ gegeben. Die individuellen Fördersummen wurden den Schulen, Kommunen und privaten Schulträgern bereits mitgeteilt. Dabei entfallen 4,5 Millionen Euro auf den Landkreis Dillingen. Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring hält dies für mustergültig. „Der digitale Wandel in unseren Schulen kann nur stattfinden, wenn wir die Klassenzimmer auch mit der nötigen Technik ausstatten. Mit den Fördergeldern aus dem Staatsministerium sind dafür nun die Voraussetzungen geschaffen,“ so Mehring in einer Pressemitteilung.

Mit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ erhalten die Kommunen, privaten Schulträger und die Schulen wichtige Informationen zur Umsetzung des DigitalPakts, etwa die förderfähige IT-Ausstattung und ihre jeweiligen Förderhöchstbeträge, die sie bis Ende 2021 bei den Regierungen beantragen können. Die Mittel können nach der Umsetzung bis Mitte 2024 abgerufen werden. Die Sachaufwandsträger können die konkreten Maßnahmen gemeinsam mit den Schulen flexibel ausgestalten. „In den Verhandlungen mit dem Bund ist es uns gelungen, dass die Sachaufwandsträger die IT-Geräte für die Schulen nun nicht zwingend kaufen müssen, sondern auch mieten oder leasen können. Viele Kommunen haben inzwischen diese zeitgemäße Beschaffungsstrategie für sich gewählt und wären sonst aus der Förderung herausgefallen“, so Piazolo. Die Förderrichtlinie schafft die rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des „DigitalPakts Schule 2019 bis 2024“ im Freistaat.

Für die Gestaltung des digitalen Wandels an den bayerischen Schulen stehen zusätzlich zu 212,5 Millionen Euro aus Landesmitteln nun weitere 778 Millionen Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung, heißt es weiter. (pm)

