00:33 Uhr

Kneipp-Saison wird eröffnet

Fest im Taxispark

In Dillingen wird am Mittwoch, 22. Mai, die diesjährige Kneipp-Saison eröffnet. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kneipp-Wasser-Wohlfühlpfad im Taxispark.

Das Programm gestalten in bewährter Weise der Dillinger Kneipp-Verein sowie die Kinder der Dillinger Kneipp-Grundschule und der Kneipp-Kita-Fristingen. Oberbürgermeister Frank Kunz und Vertreter des Stadtrats feiern traditionell gemeinsam mit den Besuchern das lebendige Erbe des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp, der einst in Dillingen studierte und in einem Seitenarm der Donau seine berühmten Kaltwasserkuren entwickelte.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung lädt der Kneipp-Verein alle Besucher zu Kaffee und Kuchen ein. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den 5. Juni verschoben. (pm)

