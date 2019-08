vor 20 Min.

Köln trifft auf Lateinamerika

Latino-Klänge im Lauinger Ruderclub

Das Akustik-Ensemble Âmago macht sich 2019 mit musikalischer Finesse, Humor und Temperament auf, die Latino-Kölsche Seele erklingen zu lassen.

Die fünf Musiker haben sich im Rahmen der Produktion der ersten gemeinsamen CD 2017 in die kölsche Liedkunst verliebt und interpretieren diese im Programm „Copa Colonia“ mit vierstimmigem Gesang im typischen Âmago-Style, virtuosem Gitarrenspiel, dem sehnsüchtigen Klang des Cellos und fesselnder Percussion. Anspruchsvolle Arrangements Kölscher Klassiker und stilsichere Eigenkompositionen sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre, die die Zuhörer, laut Pressemitteilung, in ihren Bann zieht und begeistert. Copa Colonia, das neue Programm von Âmago. Das Konzert findet am Sonntag, 22. September, im Ruderclub Lauingen statt, Segrépromenade 5. Der Beginn ist um 11 Uhr. (pm)

