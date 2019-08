vor 34 Min.

Könner an der Sandtner-Orgel

Der Organist an der Nikolaikirche in Leipzig Jürgen Wolf imponierte mit einem überwältigenden Programm an der Sandtner-Orgel.

Jürgen Wolf spielt seine eigenen Interpretationen bei der Matinee in Dillingen

Von Gernot Walter

Paul Olbrich konnte den Kantor und Organist an der Leipziger Niklolaikirche Jürgen Wolf begrüßen, der vor seiner Österreich-Tournee mit Auftritten in St. Florian, Linz, Salzburg und Wien einen Abstecher nach Dillingen gemacht hat. Wiederum eine beachtliche Zuhörerzahl hatte sich in der Basilika eingefunden, sodass die vorjährige Gesamtzahl an Besuchern mit 1400 Gästen schon nach sieben Veranstaltungen erreicht wurde. Als fundierter Kenner der Orgelmusik von J. S. Bach überwältigte der Leipziger mit der „Pièce d’orgue“ in G-Dur BWV 572 aus der frühen Schaffensphase und der Partita über „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ BWV 768.

Wenn Jürgen Wolf die Qualitäten der Werke Bachs mit „Virtuosität, gepaart mit kreativer Farbigkeit und kongenialer Spielfreude“ charakterisiert, dann trifft das in besonderer Weise auf seine eigenen Interpretationen zu. Drei ganz unterschiedlich angelegte Sätze im „Pièce“ sind locker aneindergereiht. Der Organist strukturierte das „Très vitement“ des ersten Satzes als flirrendes Passagenwerk durch ununterbrochene, rasch dahinperlende Bewegungen und rhythmisch markierte Akkordbrechnungen. Im fünfstimmigen „Gravement“ des Mittelteils verdeutlichte Jürgen Wolf den Kontrapunkt zwischen abwärts schreitenden Vierteln der Oberstimme und der taktweise aufsteigenden Bassstimme im Pedal. Nach den Arpeggien im „Lentement“ kommt ein zu Bachs Zeiten spektakulär empfundener Schluss, von Wolf als „Orgelrauschen“ bezeichnet. Mit dem mächtigen Pedal-Contrabass, der kontinuierlich absteigt und dabei eine chromatische Harmoniefolge mitnimmt, schüttete der Organist ein beeindruckendes barockes Füllhorn aus.

Der mehrsätzige Variationszyklus über den Choral „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ von Bach erschien als ein Musterbeispiel von Originalität und Individualität. In den fast zwanzig Minuten entwarf Jürgen Wolf ein großartiges Tableau. Die Choralmelodie wurde mit treffender Registrierung herausgearbeitet und transparent und feingliedrig umspielt. Immer wieder erstaunte die farbige Qualität z. B. der eingesetzten Flöten, die ein neues Licht auf das manuale Musizieren warfen.

Den Einfluss, den Dietrich Buxtehude auf J. S. Bach ausübte, zeigten die Choralvariationen „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ BuxWv 223. Hier bestach in Wolfs Interpretation die durchsichtige Darstellung des dreistimmigen Satzes mit der klaren Harmoniefolge. Fantasievoll und bildhaft registrierte er die reizvollen Imitationen, die ornamentenreiche Anlage sowie den Gigue-ähnlichen zweiten Teil mit dem turbulenten Schluss. Als typisches Beispiel der Klangarchitektur in der Zeit von J. S. Bach erwies sich das Zwiegespräch auf dem Hauptwerk von Nicolas de Grigny, dessen majestätischen Charakter und die blitzenden Läufe Jürgen Wolf kontrastreich formulierte.

