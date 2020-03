11:00 Uhr

Kommen Sie zur Podiumsdiskussion nach Syrgenstein!

In der Bachtalhalle in Syrgenstein findet heute Abend die Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung statt.

Mirjam Steiner, Dieter Kogge oder Ralf Kindelmann: Bei der Podiumsdiskussion in Syrgenstein sind alle drei Bürgermeister-Kandidaten auf einer Bühne.

Von Andreas Schopf

Die wichtigste Info zuerst: Die Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung in Syrgenstein am heutigen Donnerstag findet statt. Nachdem trotz der Sorge vor dem Coronavirus auch die WIR, die größte Landkreismesse , gestern eröffnet wurde, wird auch die Veranstaltung in der Bachtalgemeinde planmäßig über die Bühne gehen. Trotzdem haben die Donau-Zeitung und die Gemeinde Syrgenstein eine Vorsichtsmaßnahme getroffen. Am Eingang der Bachtalhalle wurde ein Desinfektionsspender angebracht, der jedem Besucher zur Verfügung steht. So wollen wir beim Thema Hygiene auf Nummer sicher gehen.

Welche Themen bewegen die Gemeinde Syrgenstein?

Im Mittelpunkt sollen die drei Kandidaten stehen, die sich um das Bürgermeisteramt in Syrgenstein bewerben: Mirjam Steiner ( SPD ), Ralf Kindelmann ( CSU ) und Dieter Kogge (Freie Wählervereinigung Landshausen). Sie sollen auf der Bühne Stellung nehmen zu allen wichtigen Themen, die die Gemeinde jetzt und in Zukunft bewegen. Neben Fragen zu den großen, kommunalpolitischen Herausforderungen werden wir den Kandidaten auch in kurzweiligen Auflockerungsrunden auf den Zahn fühlen. Mal sehen, wie sie reagieren, wenn sie auch mal mit ungewöhnlichen Fragen konfrontiert werden.

Getränke gegen eine Spende für die Kartei der Not

Die Veranstaltung in der Bachtalhalle beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wer sich für den spannenden Abend rüsten möchte, dem steht im Vorraum der Halle ein Angebot zur Verfügung. Der Getränkefachhandel Helget aus Syrgenstein wird dort alkoholfreie Getränke ausgeben, gegen eine Spende zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung. So kann man erst Gutes tun und sich dann zu den Kommunalwahlen informieren.

