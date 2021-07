Beleg für einen starken Standort Wertingen

Plus Dass sich ein international aufgestelltes Unternehmen wie Schüco für Wertingen entscheidet, um wirtschaftlich neue Wege zu gehen, ist ein starkes Zeichen für die Region.

Dass ein großes Unternehmen mit mehr als 5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Standort Wertingen setzt, ist eine schöne Nachricht. Nicht nur ist das Vorhaben, hier eine hochmoderne Produktionshalle für Pulverbeschichtungen zu errichten, ein festes Versprechen, dass es den Standort noch lange geben wird. Seit 1978 ist das Unternehmen in der Zusamstadt angesiedelt. Dass man nun genau hier in ganz neue wirtschaftliche Gefilde vordringen will, ist auch ein Beleg dafür, wie stark die Wirtschaftsregion insgesamt eingeschätzt wird. Wenn hier erfolgreiche – und damit wahrscheinlich auch weitsichtige – Unternehmer 100 neue Arbeitsplätze schaffen wollen, dann vertrauen sie darauf, dass die Arbeit in der Region Qualität hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

