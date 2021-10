Corona-Inzidenz: Niemand hört noch zu

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt und steigt. Und wieder haben Kinder und Jugendliche das Nachsehen.

Die Experten im Landkreis und in ganz Deutschland schlagen Alarm. Aber es hört niemand mehr zu. Wir alle sind so restlos gesättigt mit dem Thema Corona, dass jeder noch so dringende Appell derzeit nur weißes Rauschen im Hintergrund bleibt. Nach anderthalb Jahren hat Corona uns emotional erledigt. Ein neuer Lockdown ist zumindest in naher Zukunft schwer vorstellbar.

