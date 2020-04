05:25 Uhr

Kommentar: Das Beste aus Ostern machen

Es ist nicht möglich, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ohne weitere Ausführungen frohe Ostern zu wünschen.

Von Berthold Veh

Dies liegt an der Corona-Pandemie, die unseren Alltag massiv verändert hat. Nicht einmal unsere älteren Mitbürger, die noch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erfahren mussten, haben ein Osterfest mit solchen Kontaktverboten erfahren. Wegen der Infektionsgefahr dürfen Kinder, die inzwischen in ihren eigenen vier Wänden wohnen, Eltern nicht besuchen. Oma und Opa, die im Seniorenheim leben, werden wegen Corona gar keinen Besuch erhalten.

Viele haben Sorgen, sie fürchten um ihre berufliche Existenz – und so mancher um sein Leben. Ostern ist dieses Mal anders. Die Tische der Cafés und Biergärten bleiben leer, die Läden sind geschlossen, die beliebten Osterausflüge gestrichen. Und was für Christen besonders schwerwiegt: Es finden an Ostern, dem größten Fest des Kirchenjahres, keine Gottesdienste in den Kirchen statt. Das haben selbst Senioren noch nie erlebt.

Es wäre falsch, Trübsal zu blasen

Es wäre aber grundlegend falsch, in dieser Situation Trübsal zu blasen. Sinnvoller ist es, nach vorne zu blicken und zu versuchen, das Beste aus diesem Osterfest zu machen. Und sich auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu freuen. Die Bedeutung von lieb gewonnenen Selbstverständlichkeiten erschließt sich meist erst dann, wenn sie ausbleiben. Beispielsweise das ungetrübte Beisammensein mit Familie und Freunden, das spontane Reisen zu Perlen der Natur und Kultur. Oder etwa die Liturgie der Osternacht, die nun allenfalls an Fernsehgeräten und nicht in der Feier mit der eigenen Kirchengemeinde zu verfolgen ist.

Die Osterbotschaft kann sehr tröstlich sein

In diesen Corona-Zeiten kann gerade die christliche Osterbotschaft sehr tröstlich sein. Denn es tut sich dort die Hoffnung auf, dass nicht Scheitern und Tod am Ende unseres Daseins stehen. Christen haben die Zuversicht, dass letztlich durch das Wirken Gottes alles gut wird – auch wenn dies in dunklen Stunden unmöglich erscheint.

Bleiben Sie also optimistisch, feiern Sie Ostern friedlich zu Hause, genießen Sie Spaziergänge an den Feiertagen und freuen Sie sich auf die guten Zeiten nach Corona. In diesem Sinne wünscht unsere Redaktion Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe Ostern.

