Das Dillinger BSH-Werk bleibt Vorreiter

Die Situation im Dillinger Geschirrspülerwerk zeigt, wie sehr die Weltwirtschaft inzwischen verzahnt ist. So bremst der Mangel an Halbleitern derzeit die Produktion bei der BSH Hausgeräte in der Kreisstadt. Diese Halbleiter sind Hauptbestandteil von Mikrochips, die auch in den Steuergeräten der Geschirrspüler verbaut sind. Wegen der Engpässe werden die Bänder im Dillinger Werk deshalb bis zum Jahresende an Samstagen und jeden zweiten Freitag stillstehen. Das ist ärgerlich, weil das Unternehmen angesichts der hohen Nachfrage viel mehr Geräte produzieren könnte. Eine Katastrophe ist dies aber nicht, denn die Zukunftsaussichten sind für die BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen gut.

