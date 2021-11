Die Situation im Kreis Dillingen spitzt sich zu

Plus Es gibt zu wenige Hausärzte und Hausärztinnen im Kreis Dillingen. Corona verschärft die Situation in den Praxen zusätzlich - das wird oft vergessen.

Mal sind die Wartezimmer voller, mal nicht. Dennoch sind alle von frühmorgens bis spät abends unter Druck. Das hat nichts mit der Organisation einer Praxis zu tun, oder wie lange sich der Arzt oder die Ärztin für ihre Patienten Zeit nimmt. Nein, das hat damit zu tun, dass es viel zu wenige Hausärzte und Hausärztinnen im Landkreis Dillingen gibt.