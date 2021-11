Die WIR 2022 in Dillingen wird zur Hängepartie

Plus Wenige Wochen nach den ersten Treffen zur WIR 2022 stellt sich die Corona-Lage völlig anders dar. Dass im März wieder unbeschwert über die Messe geschlendert werden kann, ist unrealistisch.

Nur elf Wochen ist es her, dass sich die Wirtschaftsvereinigungen aus der Region mit Fabian Mehring, dem Parlamentarischen Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, in Dillingen trafen. Es ging um die Planung der WIR 2022. Die Vorfreude aller Beteiligten war spürbar, diese Messe vom 9. bis 13. März auf dem Festplatz im Donaupark in Dillingen auszurichten.

