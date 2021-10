Fall Shalomah: Zurückhaltung ist jetzt angesagt

Plus Die Nachricht, dass Shalomah bei ihren Eltern ist, sorgt zunächst für Erleichterung. Jetzt braucht es Besonnenheit.

Es ist die Meldung, vor der alle Angst haben. Bei der jede Faser des Körpers bei Familienangehörigen, Freunden, Rettungskräften und auch Journalistinnen und Journalisten in den Alarmzustand geht. Ein Kind wird vermisst – die Meldung, die alles verändert. Vor der viele Menschen Angst haben.