Lauinger Marktplatz ohne Autos - einfach ausprobieren

Plus Lauingen testet in den Ferien: Der Marktplatz soll nicht von Autos zugeparkt sein. Der Probelauf ist sinnvoll.

Die neue Bundesstraße 16 in Lauingen wurde 2002 eröffnet. Und bereits Jahre vor diesem Termin debattierten die Mitglieder im Lauinger Stadtrat über eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt.