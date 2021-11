Nicht zögern, sondern zur Impfung anmelden

Jetzt ließen sich immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen gegen das Coronavirus impfen, es kam zu langen Wartezeiten und Frust. Was passiert jetzt, wo man sich wieder anmelden muss?

Jetzt ließen sich immer mehr Menschen im Landkreis gegen das Coronavirus impfen. Weil mehr durften (Jugendliche/Kinder), sollten (Drittimpfung) und weil mehr wollten. Denn für Ungeimpfte wird es immer ungemütlicher: Die Schnelltests kosten Geld, an 2G-Veranstaltungen dürfen sie gar nicht mehr teilnehmen.

Dieser Ansturm überforderte die Impfangebote. Stundenlanges Anstehen, teils umsonst, führte zu gewaltigem Frust. Ein Leser berichtete uns von der Odyssee seines Schwiegersohnes: Der rief erst beim Hausarzt an, der ihm den frühesten Impftermin in vier Wochen nannte.

Dann fuhr er ins Wertinger Impfzentrum, wusste aber von dessen neuen Öffnungszeiten und der dort seit gut einer Woche geltenden Anmeldepflicht nichts. Stellte sich in Donauwörth erfolglos an und fuhr dann zu einem Impfzentrum im Kreis Dillingen – bis er auch dort aus Zeitgründen abgewiesen wurde.

Die Anmeldepflicht kann helfen

Ein weiterer Leser fragte, wie er als Vollzeitberufstätiger jemals an eine Impfung rankommen soll, wenn die Zentren um 17 Uhr schließen und er stundenlanges Anstehen einplanen muss.

Beiden Personen dürfte es helfen, wenn sie nun feste Impftermine ausmachen können. Dann müssen sie nicht mehr hoffen, frierend warten oder gefrustet heimkehren. Die Anmeldung gilt nun sowohl für Wertingen als auch für die wöchentlich wechselnden Stationen im Landkreis.

Was spricht fürs Impfen?

Doch was passiert, wenn genau dieser Vorgang wieder einige von der Impfung abhält? Wer jetzt noch zögert, sollte bitte an Folgendes denken: Die Krankenhäuser sind schon voll. Die Corona-Patienten sind vor allem die Ungeimpften. Die Inzidenz im Kreis Dillingen lag am Freitag bei 666,9. Die Zahl der an an Covid-19-Verstorbenen im Kreis stieg auf 140. 1545 Menschen (Erkrankte und Kontaktpersonen) befinden sich in Quarantäne. Also nicht zögern, sondern anmelden oder registrieren unter impfzentren.bayern/citizen/, Termin ausmachen, hinfahren, impfen lassen.

Und ansonsten gilt in all dem Chaos doch weiterhin: Maske tragen, Abstand halten, Hygieneregeln beachten.