vor 18 Min.

Kommt eine Fotovoltaikanlage am Brunnenbach?

Die Firma GP Joule stellt ihr Projekt im Finninger Gemeinderat vor. Thema ist auch der Spielplatz am Kindergarten

Von Brigitte Bunk

Eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage könnte auf einem privaten Grundstück auf Finninger Flur errichtet werden. Das Buttenwiesener Unternehmen GP Joule Projekts ist deshalb auf Bürgermeister Klaus Friegel zugekommen.

Vertreter der Firma stellten das Projekt am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung im ehemaligen Schulsaal in Mörslingen vor. Bürgermeister Friegel berichtet, dass das Grundstück, auf dem eine 2,7-Megawatt-Anlage aufgestellt werden soll, im Bereich Brunnenbach, damit im Überschwemmungsgebiet und am Rand eines FFH-Gebiets liegt.

„Deshalb hat der Rat die Ausführungen zur Kenntnis genommen und darum gebeten, dass GP Joule mit der Genehmigungsbehörde klärt, ob die Genehmigungsfähigkeit vorliegt“, erläutert Friegel. Wenn ja, könne das Unternehmen den entsprechenden Antrag stellen, über den der Gemeinderat zu entscheiden hat. Vor der Umsetzung des Projekts müsste noch eine Bauleitplanung erstellt sowie ein Sondergebiet ausgewiesen werden. Ein weiteres Thema:

lSpielplatz Der Spielplatz am Finninger Kindergarten soll umgestaltet werden. Vor Ort trafen sich deshalb schon am Montagabend der Erste und Zweite Bürgermeister, die Referenten für Spielplätze und Bauvorhaben sowie die Kindergartenleitung und Elternbeiratsvorsitzende. Das Ergebnis wurde ebenfalls in der Ratssitzung vorgestellt. Wie Bürgermeister Friegel informiert, wird um das Gelände eine neue Zaunanlage errichtet und aufgrund der Hanglage muss die Entwässerung gesichert werden. Das Gelände wird terrassenförmig angelegt. Für die Kinder werden eine neue Gartenhütte und ein neues Kinderspielhaus aufgestellt und ein neuer großer Sandkasten gebaut. Bezüglich der Spielgeräte erklärt Friegel: „Eine Turmrutschenanlage und eine Zweierschaukel wurden erst vor zwei Jahren gekauft, die bleiben.“

