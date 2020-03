vor 35 Min.

Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten in Wittislingen

Am 15. März sind Kommunalwahlen in Bayern.

Plus In Wittislingen treten am 15. März zwei Kandidaten zur Wahl an.

Sie wollen es wissen: Paul Seitz und Thomas Reicherzer wollen am 15. März 2020 zum Bürgermeister gewählt werden. In 60-Sekunden-Videos erklären sie, warum sie Bürgermeister werden wollen.

60 Sekunden für Thomas Reicherzer Thomas Reicherzer will Bürgermeister in Wittislingen werden. Video: Simone Bronnhuber 60 Sekunden für Paul Seitz Paul Seitz will Bürgermeister in Wittislingen werden. Video: Simone Bronnhuber





