Konfetti oder rote Rosen?

Faschingssonntag und Valentinstag könnten manche Paare auf die Probe stellen

Von Cordula Homann

Liebe Verliebte, macht Euch bitte keine großen Hoffnungen. An diesem Sonntag wird es vermutlich keine roten Rosen geben. In unserer nicht repräsentativen Umfrage im Internet haben wir gut eine Woche lang Stimmen zum Valentinstag gesammelt. Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur 29 Klick sammelte die Antwort „Das ist ein Pflichttermin für mich. Ohne Blumen geht da nichts!“ Ein paar mehr, 64, hoffen noch und stimmten für „Keine Ahnung, ich lass’ mich überraschen.“ Doch sie werden am Wochenende vermutlich bitter enttäuscht werden, denn die meisten entschieden sich für „Valentinstag, was ist das?“: 242 Stimmen gab’s dafür. Was soll das?

Soll das ein Trick sein, um die Liebste oder den Liebsten am Sonntag so richtig krass zu überraschen? Oder hat keiner Lust, über Click und Collect einen Blumenstrauß oder etwas anderes zu bestellen? Oder hat der Valentinstag einfach ausgedient, weil Paare keinen Feiertag mehr brauchen, um sich eine Aufmerksamkeit oder eine nette Kleinigkeit zu schenken? Oder – und das wäre das Allerschlimmste: Ist einfach niemand mehr richtig verliebt, weil die einen völlig genervt von der Corona-Pandemie sind und Singles wegen social distancing gerade keine neue Liebe finden?

Vermutlich muss der Valentinstag heuer zurückstecken, weil Fasching ist. Und der lässt sich auch von Corona nicht unterkriegen. Wie man allen Hygiene-Auflagen gerecht werden und dennoch ein bisschen Spaß haben kann, zeigen die Faschingsgesellschaften in der Region. Und wem das noch nicht reicht, der schlage die nächsten Seiten auf. Da sehen Sie so viele Faschingsnarren, wie sonst nur beim Umzug. Vielleicht machen Sie es nach, werfen sich ins Kostüm und starten daheim im Warmen eine bunte Videokonferenz mit ihren Freunden samt virtueller Polonaise? Passenden Faschingshits gibt es doch genug. Dazu noch ein bisschen Konfetti und schon läuft die Party. Also, wenn Sie jetzt noch keine Lust auf den Griff in den Karton voller Kostüme haben, dann wissen wir auch nicht. Dann bleibt zumindest den Pärchen die Alternative schmusen statt schunkeln. Weil ja auch Valentinstag ist (und man sogar am Sonntag noch Rosen kaufen könnte…)

