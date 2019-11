Konjunktur im Landkreis: Mit Kurzarbeit gegen die Krise

Plus Die Stimmung der Wirtschaft in der Region trübt sich ein. Im Landkreis arbeiteten zuletzt 600 Mitarbeiter verkürzt. Warum sich manche Firmenchefs vor diesem Mittel scheuen.

Die Stimmung in den Unternehmen im Landkreis Dillingen hat sich eingetrübt. Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) beurteilen nur noch 42 Prozent der befragten Firmen die Geschäftslage als gut, das sind acht Prozentpunkte weniger als bei der Frühjahrsumfrage. Und die Prognosen für die kommenden Monate sind skeptisch. Den Abschwung hat auch der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Dillingen, Gregor Ludley, in seinem eigenen Unternehmen, der Firma Nosta in Höchstädt, bemerkt. Ludley sagt: „Wir haben im März eine erste Eintrübung registriert und gleich im April eine Kurzarbeitsphase eingeläutet.“ Der 49-jährige Repräsentant der Wirtschaft im Landkreis Dillingen geht offensiv mit dem Thema um, obwohl er festgestellt habe, „dass die Kurzarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung negativ belegt ist“. Viele Firmen fürchten dabei nach Einschätzung des IHK-Regionalvorsitzenden um ihren Ruf. Die Kurzarbeit sei aber ein probates Mittel, um bei einem sinkenden Auftragsvolumen die Personalkosten zu reduzieren und auf diese Weise die bewährten Mitarbeiter zu behalten. Andernfalls könnten Firmen, wenn die Kapitaldecke dünn ist, in Turbulenzen geraten. Ludley sagt, dass er aus der Wirtschaftskrise 2009 gelernt habe. „Damals haben wir zu lange gewartet und fast sechs Monate gebraucht, bis wir kurzarbeitsfähig waren“, sagt der Geschäftsführer, dessen Unternehmen Präzisionsteile für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Bahn und die Luftfahrt herstellt.

Die derzeitige Situation im Landkreis Dillingen sei noch nicht bedrohlich

Dass der Wirtschaftsmotor im Landkreis etwas Sand im Getriebe hat, stellt auch die Agentur für Arbeit in Donauwörth fest. „Man merkt die Konjunkturdelle auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Sprecherin Christine Jung. Die Anfragen und Beratungen zum Kurzarbeitergeld würden sich seit dem Sommer mehren. Dies liege nicht an der Saison, sondern an der Konjunktur, so Jung. Nach ihren Angaben waren Ende Oktober sechs Betriebe im Landkreis und knapp 600 Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Diese Firmen seien im Werkzeug-, Maschinen- und Metallbau tätig. Dass Betriebe Kurzarbeit anmelden müssen, sei grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft nicht ganz so gut geht. „Für die Region und die Betroffenen ist das nicht schön“, sagt Jung. Aber sie betont: „Die derzeitige Situation ist noch nicht bedrohlich.“ Diese würde in keinem Verhältnis zur Lage vor zehn Jahren stehen, als die Finanzkrise die Wirtschaft auch in der Region gelähmt hat.

So sieht es auch Nosta-Geschäftsführer Ludley. Nach dem gegenwärtigen Stand sei die Konjunkturdelle längst nicht so groß wie 2009. „Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich nur um ein kurzes Intermezzo handelt“, sagt der IHK-Regionalvorsitzende. Er hoffe, dass die Konjunktur schnell wieder Fahrt aufnimmt. Denn für viele Mitarbeiter sei die Kurzarbeit eine finanzielle Belastung. Die Arbeitsagentur zahle bei Beschäftigten mit Kindern für die ausgefallene Arbeitszeit 67 Prozent des Nettolohns (ohne Kinder 60 Prozent), das Unternehmen übernehme den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung.

Auch im Lauinger Traktorenwerk hat es in diesen Tagen gelegentlich Kurzarbeit gegeben, bestätigt der Sprecher der Geschäftsführung SDF Deutschland, Rainer Morgenstern, auf Anfrage. Same Deutz-Fahr gehöre nicht zu den Automobilzulieferern, die derzeit ein Problem hätten. Dass die Landwirtschaft unter Druck stehe – auch wegen der laut Morgenstern derzeitigen Diskreditierung der Bauern durch die gesellschaftliche Diskussion –, wirke sich ungünstig auf die Investitionsbereitschaft aus. Die Produktion im Lauinger Schlepperwerk laufe aber nach wie vor im geplanten Rahmen. Dort fertigen etwa 700 Mitarbeiter jährlich rund 4000 Traktoren. Die Kurzarbeit sei ein Mittel, um Auftragsschwankungen auszugleichen. „Das ist ein Instrument, um Mitarbeiter zu halten“, sagt Morgenstern.

Bei der BSH Hausgeräte läuft es "sehr erfreulich"

Bei der Firma Romakowski in Pfaffenhofen, die mit ihren rund 290 Mitarbeitern unter anderem Dämmsysteme für Industriegebäude und Tiefkühllager herstellt, ist es derzeit „etwas ruhiger“, wie Prokurist Klemens Wölfel informiert. Das sei aber saisonal bedingt und in den Wintermonaten immer so. Eine Konjunkturdelle habe er noch nicht bemerkt. Davon seien derzeit die Automobilindustrie und die Zulieferer betroffen. Erfahrungsgemäß wirke sich die Eintrübung erst später auf andere Branchen aus. „Wir gehen davon aus, dass sich die Entwicklung 2020 etwas abschwächt“, sagt der Romakowski-Prokurist und warnt aber davor, pessimistisch zu sein. „Man kann eine Krise auch herbeireden“, sagt Wölfel. Dies sei typisch deutsch.

Und wie schaut es beim größten Arbeitgeber im Landkreis aus? Die Produktion bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen läuft „mit elf Prozent über dem Vorjahr und sieben Prozent über Plan im Jahr 2019 sehr erfreulich“, teilt Sprecher David Hofer mit. Mit mehr als 2,9 Millionen Geschirrspülern werde der Standort mit seinen rund 2500 Mitarbeitern das bislang zweitbeste Fertigungsergebnis erreichen. Von Kurzarbeit ist die BSH demnach weit entfernt. Hofer sagt: „Die Produktion in Dillingen ist bis Jahresende voll ausgelastet und es geht auch 2020 so weiter.“ Es sei keine Konjunktureintrübung im Bereich Geschirrspüler zu erkennen.

