13:00 Uhr

Kontrolle in Lauingen: Kokain genommen und Auto gefahren

Die Polizei erwischt auch eine 36-Jährige, die unter Drogeneinfluss noch Pkw gefahren ist.

In der Schabringer Straße in Lauingen wurde eine 36-jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf, ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Die 36-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Auto musste er stehen lassen

Bei einer weiteren Kontrolle am gegen 1.40 Uhr wurde in der Johannesstraße ein 38-jähriger Autofahrer festgestellt, der ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Ein Test ergab hier die Einnahme von Kokain. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. In beiden Fällen wird nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen