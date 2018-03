vor 37 Min.

Konzert mit Klassikern und Kriminellem

Die Musikvereine Egautal Dattenhausen und Frisch Auf Reistingen spielen zusammen.

Es war das zweite Mal, dass die Musikvereine „Egautal“ Dattenhausen und „Frisch Auf“ Reistingen ihr Gemeinschaftskonzert in der Sporthalle in Ziertheim veranstaltet haben. Nach alter Tradition gestalteten die „Jungen Egautaler“ in der Vergangenheit den Konzertauftakt – doch nicht dieses Jahr. Heuer eröffnete die Jugendkapelle zusammen mit dem Vororchester „Junge Egau Kids“ unter der Leitung von Angela Pflüger mit dem Stück „Royal Firework Music“ das Konzert.

Anschließend wechselten sich die jungen Musiker ab, sodass die „Jungen Egautaler“ mit Stücken wie „Big Sky Overture“, „Zauberland“ oder „Big Fun in the Sun“ zeigen konnten, was sie sich in den Proben erarbeitet hatten. Auch die „Jungen Egau Kids“ taten es ihren wenig älteren Kollegen gleich begeisterten mit Titeln wie „Bandroom Boogie“ oder „Infinity“ das Publikum. So durften beide Kapellen nur mit Zugaben die Bühne verlassen.

Im Anschluss an die Jungmusiker betraten die Stammkapellen der beiden Vereine die Bühne und eröffneten mit der Titelmusik vom Grand Prix der Blasmusik „So schön ist Blasmusik“ unter der Leitung von Magdalena Heiler den „Peter Alexander“-Teil des Abends. Kriminell ging es mit den Titeln „Kriminaltango“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ weiter, bei denen Franz Schiefnetter einige Besucher mit seinem – ungefährlichen – Pistolenschuss zusammenzucken ließ.

Die Moderatoren Annabell Heiler und Christine Brugger führten die Gäste anschließend weiter durch das Programm und durften diese nun „im weißen Rössl“ begrüßen, bei dem Gerrit Illenberger den verliebten Kellner spielen durfte und mit seinem Gesang das Publikum wahrlich zum Staunen brachte.

Im Anschluss wurden mehrere Musiker vom ASM-Bezirksschatzmeister Armin Dauser für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Magdalena Heiler, Marion Fuchsluger, Sabine Mödinger, Florian Sing, Verena Voitl, Franziska Wagner für 15 Jahre aktive Tätigkeit, Daniela Weber und Tanja Lihl für 25 Jahre und Ruth Lehnert für 40 Jahre.

Mit dem Marsch „Deutschmeister Regimentsmarsch“ ging es dann auf in den Böhmisch-Mährischen Teil des Abends. Gefolgt von Titeln wie „Durchs Bayernland“ oder „Wachtelpolka“. Das Gesangsduo Tanja Lihl und Andreas Westhauser ließ nun mit Melodien wie „Rauschende Wälder“ oder „Kleine Anuschka“ ganz gemütliche und gelassene Stimmung bei den Zuhörern einkehren. Im schwarzen Frack und mit hohem Zylinder konnte dann Andreas Westhauser als Schornsteinfeger aus Eger von der schönsten Hochzeit in Eger singen und zauberte mit seinem Auftritt den Gästen auch ein breites Lachen ins Gesicht. Doch der Titel „Auf Wiedersehn und Gute Nacht“ markierte dann das Ende des Gemeinschaftskonzerts. Aber das Publikum ließ daraufhin mit seinem Applaus weder die Musiker noch die Sänger von der Bühne weichen ohne noch drei Zugaben zum Besten zu geben. Zum Schluss bedankten sich die beiden Vorstände Johannes Wagner und Albert Bäurle bei den zahlreichen Besuchern für ihr Kommen und wiesen auf das diesjährige Pfingstfest hin. Dieses beginne am Freitagabend, dem 18. Mai, mit der Band „Rotzlöffl“ und gehe am Samstagabend mit „Peter Schröppel und seinen Original Schwabenländer Musikanten“ weiter. An den Festtagen Sonntag und Montag treten dann traditionell örtliche Musikkapellen auf. Das Programm gibt es unter www.mv-egautal.de. (pm)

