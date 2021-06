Konzertreihe in Heidenheim startet

Samstags gibt es bis September Musik in der Stadt

Die ersten Überraschungs-Auftritte von regionalen Musikern in der Heidenheimer Innenstadt im vergangenen Sommer sind auf so große Resonanz gestoßen, dass die Reihe damals sofort weitergeführt wurde mit vier weiteren Auftritts-Wochenenden im August. Die Fortsetzung des Formates in diesem Sommer wurde Ende letzten Jahres vom Gemeinderat befürwortet und mit einer Fördersumme ausgestattet. Dank dieser Unterstützung und zusätzlich durch die Hanns-Voith-Stiftung zur Verfügung gestellter Mittel in gleicher Höhe kann die Reihe „Kultur in der City“ über den ganzen Sommer 2021 laufen. Bis zum 25. September finden an jedem Samstag Auftritte an verschiedenen Plätzen in der Heidenheimer Fußgängerzone statt.

Für Bürgermeisterin Simone Maiwald ist das Format eine perfekte Zusammenführung von Kultur- und Wirtschaftsförderung: „Mit Kultur in der City bringen wir in der Heidenheimer Innenstadt sowohl die wunderbaren Künstlerinnen und Künstler aus der Region näher zu ihrem Publikum, als auch den Händlern vor Ort ein weiteres attraktives Format, das Besucher und damit Kunden wieder in die Stadt zieht. Beide, Künstler wie Gewerbetreibende, bekommen somit einen Impuls, der helfen soll, das so lange brachgelegene Leben wieder aufzubauen.“ Die aktuellen Inzidenzen lassen es zu, dass „Kultur in der City“ bereits am Samstag, 5. Juni, ab 11 Uhr startet. Für diese Auftaktveranstaltung finden sich die prominentesten Namen der ganzen Reihe gemeinsam auf dem Lastwagen ein, von dem aus sämtliche Events stattfinden werden: Jule Malischke (Gitarre), Lee Mayall (Saxofon) und Siggi Schwarz mit Band. (pm)