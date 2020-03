vor 52 Min.

Kopfkino in der Stille

Die ersten Tage ohne Musik

Von Benjamin Reif

Seit einer Woche nun umgibt mich Stille. Also in den spärlich gesäten Zeiträumen, die man als Familienvater und Journalist nicht ohnehin schon mit Gesprächen aller Art verbringt. Ansonsten gilt jetzt: keine Musik bis Ostern.

Schon nach einer Woche merke ich, dass mein Verstand jetzt mehr „im Vordergrund“ arbeitet. Alle möglichen Gedanken kommen mir klarer und deutlicher in den Sinn als zuvor, so scheint es mir. Normalerweise werden die Pausen zwischen den Sätzen beim Hanteltraining von lauten E-Gitarren begleitet. Beim Weg zur Arbeit im Auto gibt es sonst je nach Stimmungs- und Informationslage etwas Sanftes von Frank Sinatra oder etwas weniger Sanftes von Iron Maiden – oder gleich harte, unmelodiöse Fakten bei B5 Aktuell.

Da die Informationsversorgung morgens derzeit halbwegs klappt, herrscht nun auf dem Weg zur Arbeit Ruhe im Auto. Ich werde ganz auf das Hintergrundrauschen meiner Gedanken reduziert. Die ersten Male ist das so ungewohnt, dass ich mir schon fast vorkomme wie in einem Meditationskurs. Aus meinem Unterbewusstsein drängt sich vieles in den Vordergrund. Jugenderinnerungen an alte Freunde zum Beispiel. Ein Restaurantbesuch als Kind, in dem mir das Essen nicht geschmeckt hat und ich deswegen das Gericht meines Vaters verdrückt habe. Die dringende Mahnung , dass ich eine bestimmte Zimmerpflanze mal wieder gießen muss. Kreuz und quer marschieren die Gedanken durch meinen Kopf, so kommt es mir vor.

Oft spielt mein Gehirn jetzt auch von selbst Melodien ab. Eine Entzugserscheinung? Lustigerweise spielt immer wieder das denkbar passendste Lied: „Sound of Silence“, dieses Meisterwerk von Simon & Garfunkel. Aber dann denke ich daran, dass es von diesem musikalischen Goldgenuss eine grauenvolle Neuauflage gibt, und die Stille erscheint mir wieder ganz angenehm.

Themen folgen