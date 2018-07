vor 20 Min.

Kopfkino nach Meteoritenkollision

Autor Fabian Lenk besuchte die Lauinger Donau-Realschule und gab Tipps zum strukturierten Arbeiten.

Der renommierte Kinder- und Jugendbuchautor Fabian Lenk besuchte im Rahmen seiner Lesetour die Donau-Realschule Lauingen. Dort stellte er vor den Schülern der 6. und 8. Klassen seinen kürzlich erschienenen Roman „Darklands – im Reich der Schatten“, den ersten Teil einer Trilogie, vor. Dieser handelt davon, wie eine Gruppe Heranwachsender in einer lebensfeindlichen Umgebung ums Überleben kämpft. Nachdem die Erde mit einem Meteoriten kollidiert ist, sind die Lebensgrundlagen und die Infrastruktur weitgehend zerstört, und eine Handvoll Jugendlicher verliert im Kampf gegen aggressive Rivalen den Zugang zu Trinkwasser. Ein mysteriöser Unbekannter rät ihnen, in das Land Paxtonia zu ziehen. Der Autor verstand es, die Schüler mit einer sehr lebendigen Lesung in den Bann zu ziehen und ein Kopfkino zu erzeugen.

Die Schüler hatten nach der Lesung reichlich Gelegenheit, den Schriftsteller zu befragen. Dabei erfuhren sie, das Lenk keineswegs schon als Schüler davon träumte, Autor zu werden. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung als Journalist und arbeitete 25 Jahre in diesem Beruf. Lenk hatte auch jede Menge Tipps für den Schulalltag. Aus seiner Erfahrung betonte er die Notwendigkeit des strukturierten Arbeitens.

Die Schüler waren überrascht, dass ein Buch wie „Darklands“ in nur zwei Monaten geschrieben wurde. Die Vorbereitungszeit nehme jedoch wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Fabian Lenk empfahl den Schülern, auch bei schulischen Aufgaben ähnlich strukturiert vorzugehen. „Verschafft euch einen Überblick und macht euch einen Plan. Es ist wichtig, das Ziel zu kennen, damit man weiß, worauf man hinarbeitet.“

Weiterhin empfahl er den Schülern viel zu lesen, um ihren Wortschatz zu erweitern und die Ausdrucksweise zu verbessern.

Einen so bekannten Autor persönlich kennenzulernen, ermöglichte unter anderem der Kulturkreis Dillingen, der die Veranstaltung mit einem finanziellen Zuschuss unterstützte und damit erst möglich machte. Zudem stellte Heidi Hüll von der Stadtbücherei Lauingen den Kontakt her.