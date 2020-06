07:39 Uhr

Kostenlos parken in Dillingen

Der Parkplatz auf dem Areal des früheren Kapuzinerklosters wird gegenwärtig von der Akademie nicht benötigt. Deshalb kann dort jetzt kostenlos geparkt werden.

Die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung betreibt seit einigen Jahren das „Haus C“ auf dem Areal des früheren Dillinger Kapuzinerklosters. Bedingt durch die Corona-Auflagen kann derzeit kein Lehrgangsbetrieb stattfinden – daher wird auch der angrenzende Parkplatz bis voraussichtlich Ende August nicht für die Fortbildungsteilnehmer benötigt.

Nicht nur am Wochenende

Akademiedirektor Alfred Kotter und Oberbürgermeister Frank Kunz informierten nun bei einem Ortstermin darüber, dass die Parkplätze daher derzeit nicht nur am Wochenende, sondern die gesamte Woche der Öffentlichkeit zum kostenlosen Parken zur Verfügung stehen. Die Dauer ist mit Parkscheiben-Regelung auf zwei Stunden festgelegt, um möglichst vielen Kunden der Innenstadt-Geschäfte ein unkompliziertes Parken zu ermöglichen.

"Ein zusätzliches Plus an Einkaufs-Attraktivität"

Kunz sagt: „Wir wollen auf diese Weise ein zusätzliches Plus an Einkaufs-Attraktivität schaffen und unsere Dillinger Innenstadt-Händler auch in dieser schwierigen Zeit zusätzlich stärken.“ Er dankt in einer Pressemitteilung im Namen der Stadt und auch seitens der Händler für das unkomplizierte Entgegenkommen der Akademie. (pm)

