vor 34 Min.

Kostenlose Corona-Schnelltests für Besucher von Pflegeheimen

Das BRK bietet im Landkreis Dillingen kostenlose Corona-Schnelltest über die Feiertage an. An welchen Tagen getestet wird.

Wer seine Lieben über Weihnachten in einer Pflegeeinrichtung besuchen möchte, hat es dieses Jahr nicht leicht. Denn gemäß der elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung muss jeder Besucher einer vollstationären Einrichtung vor Betreten einen negativen Corona-Test vorlegen.

Das BRK testet Pflegeheim-Besucher kostenlos

Die Dillinger Kreisbereitschaft des Bayerischen Roten Kreuz will helfen und bietet deshalb kostenlose Schnelltests für Pflegeheimbesucher an. Am Freitag, 25. Dezember, und Samstag, 26. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr, werden diese an zwei Standorten angeboten: beim BRK-Kreisverband in Dillingen, Schillerstraße 3, und in der Rettungswache Wertingen, Pestalozzistraße 5. Für den Test ist keine Terminvereinbarung notwendig. Ohne Besuchsbescheinigung der jeweiligen Einrichtung darf die Kreisbereitschaft jedoch nicht testen. Deswegen muss die Bescheinigung zwingend mitgebracht werden.

Freistaat stellt Corona-Schnelltest zur Verfügung

Das Ergebnis darf bei einem Antigen-Schnelltest an sich nicht älter als 48 Stunden sein. Zwischen dem 25. und 27. Dezember wurde dagegen eine Verlängerung der Testergebnisse auf 72 Stunden genehmigt.

Die dafür erforderlichen Antigen-Schnelltests werden vom Freistaat Bayern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Fragen zur Aktion können an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: weihnachtsaktion@brk-dillingen.de (pm)

